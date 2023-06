Die wichtigsten Infos zum Landkreislauf am 1. Juli in Autenried

Streckenlänge, Ablauf, Wettervorhersage, Parkmöglichkeiten und Co.: Die wichtigsten Informationen zum Landkreislauf am kommenden Samstag gibt es hier.

Gleich 126 Teams haben sich zum Landkreislauf am kommenden Samstag, 1. Juli, angemeldet. Das teilt das Landratsamt Günzburg auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Damit ist der Wunsch der Organisatoren, die 100er-Marke wieder einmal zu knacken, schon in Erfüllung gegangen. Ein Team besteht jeweils aus sechs Läufern. Zum Vergleich: 95 Sechser-Teams hatten sich im vergangenen Jahr in Gundremmingen auf die Beine gemacht.

Der Landkreislauf, die größte Breitensportveranstaltung der Region, steht am Wochenende wieder an. Er wird wie gewohnt in Form eines Staffellaufs durchgeführt und findet dieses Mal in Autenried statt. Veranstalter des Landkreislaufs sind der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) Kreis Günzburg und der Landkreis Günzburg. Die Betreuung und Organisation vor Ort übernimmt der GV Eintracht Autenried. Die Verantwortlichen der Eintracht Autenried haben bereits vor einigen Monaten einen Streckenverlauf ausgelotet. Mindestens die Hälfte der rund drei Kilometer langen Distanz verläuft im Wald und weist nur eine kurze Steigung auf. Dadurch soll vermieden werden, dass im Fall hoher Temperaturen die Tour für die Läufer zur Tortur wird.

So wird das Wetter beim Landkreislauf im Kreis Günzburg am Samstag

Die Wetterprognose für den Samstag in Ichenhausen klingt nach gutem Laufwetter: Eher wolkig und bedeckt, am Nachmittag und Abend sollen es laut wetter.com maximal Temperaturen bis 22 Grad werden. Der Wettbewerb findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt, teilt das Landratsamt mit. Liegt allerdings eine Unwetterwarnung vor, kann die Veranstaltung zum Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterbrochen oder abgesagt werden. Gleiches gilt bei extremer Hitze.

Den Sicherheitsdienst übernimmt am Samstag federführend die GV Autenried. Parkplätze werden von der Freiwilligen Feuerwehr angewiesen. Auf der Laufstrecke ist es nicht erlaubt, Läuferinnen und Läufer mit dem Fahrrad zu begleiten.

Das sind die Startzeiten für die Läufe:

14 Uhr Nordic-Walking Tour (Rundkurs ca. 8,2 km)

14.10 Uhr Aufwärmen für Kids

14.20 Uhr Kids-Running (5 bis 8 Jahre) eine Stadionrunde ca. 300 Meter

14.35 Uhr Kids-Running (9 bis 11 Jahre) zwei Stadionrunden ca. 600 Meter

15 Uhr Zieleinlauf Nordic-Walking bis 15.40 Uhr

15.40 Uhr Special Run ca. 300 Meter im Stadion

16 Uhr Landkreislauf alle Mannschaften (ca. 3,1 km)

Die Strecke für den Landkreislauf beträgt etwa 18,6 km. Alle Läuferinnen und Läufer absolvieren den gleichen Rundkurs (circa 3,1 km). Der Start und die Wechselstelle befinden sich am Sportgelände Autenried. Der Zieleinlauf ist ebenfalls dort. Die Strecke ist ausgeschildert.

Hier gibt es die Startnummern für den Landkreislauf in Autenried

Die Ausgabe der Startnummern erfolgt am Vorabend (Freitag, 30. Juni) von 18 bis 19 Uhr im Sportheim Autenried sowie am Wettkampftag ab 13 Uhr (Nordic Walking) und ab 14.30 Uhr (Hauptlauf). Die Startnummern für das Kids-Running werden per Post versandt. Übrigens: Mehr als 100 Kinder haben sich bereits für den Kinderlauf angemeldet.

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin am Landkreislauf erhält ein T-Shirt. Die Klassensieger des Hauptlaufs und die zeitschnellste Firmen- oder Behördenmannschaft erhalten je einen Pokal. Ergebnislisten werden nach dem Wettkampf vor Ort zur Einsicht ausgehängt. Weitere Ergebnislisten sowie die Urkunden zum Download können im Internet eingesehen werden. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.landkreis-guenzburg.de/landkreislauf.