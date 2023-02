Landkreis Günzburg

Ein Jahr Ukraine-Krieg: So viele Flüchtlinge sind mittlerweile im Kreis

In diesen Wohncontainern in Bubesheim wurden die ersten ukrainischen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Landkreis aufgenommen.

Plus Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen. Anfang März 2022 kamen die ersten Geflüchteten im Landkreis Günzburg an. Was ist seitdem passiert?

Vor genau einem Jahr, am 24. Februar 2022, hat Russland die Ukraine angegriffen. Einige Tage später teilte die Regierung von Schwaben mit, dass der Landkreis Günzburg mit bis zu 300 Geflüchteten aus der Ukraine rechnen muss. Ein Jahr später tobt der Krieg immer noch und die Flüchtlingsthematik ist in der Region weiterhin aktuell. Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind bisher in den Landkreis Günzburg gekommen und wie geht es mit ihnen weiter? Angela Brenner, Sprecherin des Landratsamts, gibt auf Nachfrage unserer Redaktion Antworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

