Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

Europawahl 2024: Das sind die Stimmen nach der Abstimmung

Plus Was Kreisvorsitzende und Kreissprecher im Landkreis Günzburg zum Wahlausgang sagen. Von großer Freude und Enttäuschung.

Die Europawahl im Landkreis Günzburg ist gelaufen. Rund 100.000 Menschen waren dieses Mal wahlberechtigt, gut 10.000 Menschen mehr als bei der Landtagswahl 2023. Erstmals konnten auch 16-Jährige wählen. Was sagen die Kreisvorsitzenden und Kreissprecher relevanter Parteien zu den Resultaten?

Hans Reichhart, CSU-Kreisvorsitzender: "Ich bin sehr zufrieden", sagt CSU-Kreisvorsitzender Hans Reichhart. Die CSU habe im Landkreis Günzburg im Vergleich zu den Bundestags- und Landtagswahlen deutlich dazugewonnen, fügt er an. Deutlich über 40 Prozent sei ein "extrem gutes Ergebnis". Es freue ihn jedoch, dass im Gegenzug dazu die AfD im Vergleich zur Landtagswahl deutlich verloren habe. Die CSU habe im Landkreis eben eine gute Arbeit gemacht, beurteilt der CSU-Kreisvorsitzende das Abschneiden der Partei. Eine "deutliche Schwäche der Ampelparteien im Landkreis sowie in Deutschland und bayernweit", hätten ein übriges getan, ergänzt er. "Eine solide Regierungsarbeit in Bayern wird belohnt", sagt Hans Reichhart.

