Fußball: Spiele sollen trotz Hochwasser und Dauerregen möglichst stattfinden

Das Heimrecht etwa im Kreisligaspiel Krumbach gegen Ziemetshausen wird getauscht. Welche Regelungen der Bayerische Fußballverband für den letzten Spieltag am heutigen Samstag vorsieht.

Der Bayerische Fußballverband (BVF) hat angesichts der angespannten Wetterlage und der prognostizierten Regenmengen für das Wochenende umfassende Regelungen für den letzten Spieltag im Bezirk Schwaben der Saison 2023/24 im Herrenspielbetrieb getroffen. Laut Pressemitteilung sei es das Ziel, die Durchführung des geplanten Spieltags am Samstag, 1. Juni, zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch flexible Lösungen bei unbespielbaren Platzverhältnissen anzubieten.

Plan: Spiele sollen möglichst am Samstag, 1. Juni stattfinden

Der Verband betont, dass oberstes Gebot die Durchführung der Spiele am Samstag, 1. Juni, sei. Sollte dies jedoch aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich sein, werde der Spieltag auf den folgenden Tag, Sonntag, 2. Juni verlegt. Sollte auch dieser Termin nicht realisierbar sein, kommt ein sofortiger Heimrechttausch in Betracht, wie es die Regelungen der Spielordnung vorsehen.

Wie der TSV Ziemetshausen auf seiner Instagramseite mitteilt, wurde das Heimrecht im Kreisligaspiel (West) am Samstag gegen die Spielvereinigung Krumbach getauscht. Das Spiel soll nun in Ziemetshausen stattfinden. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Dann könnte sich der TSV in einer "Wasserschlacht" zum Kreisligameister küren.

Nachholtermine bei weiteren Verschiebungen wegen Hochwasser

Falls die Spiele auch am Sonntag nicht stattfinden können, sind laut BFV folgende Nachholtermine festgelegt:

Montag, 03.06.2024: Spiele der Kreisliga

Spiele der Dienstag, 04.06.2024: Spiele der Kreisklasse

Spiele der Kreisklasse Mittwoch, 05.06.2024 und Donnerstag, 06.06.2024: Spiele der A- und B-Klasse

Spiele, die keine Auswirkungen auf Auf- oder Abstieg haben, können in Absprache mit dem Gegner bis spätestens zum 09.06.2024 auf einen freien Termin verlegt werden.

Dauerregen und Hochwasser im Landkreis Günzburg: Hinweise zu Spieler-Regelungen

Der Verband weist zudem auf die Regelungen zum Einsatz von Spielern in verschiedenen Mannschaften hin, wie sie in §34 der Spielordnung festgelegt sind. Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass die Mannschaften trotz der Verschiebungen und Nachholtermine regelkonform aufgestellt werden können.

Planungen und Interessen der Vereine im Fokus

Weiter schreibt der BFV: "Auf diese Weise ist die reibungslose Durchführung des Saisonfinales bei entsprechenden Platzverhältnissen gegeben und es werden im Interesse der Vereine Planungen für Saisonabschluss oder trainingsfreie Urlaubszeiten nicht behindert. Zudem besteht auf diese Weise für die beteiligten Mannschaften die größtmögliche Chance auf eine ordnungsgemäße Relegation. (mit AZ)



