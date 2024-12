Geboren in Krumbach: Zeigen Sie uns Ihre Babyfotos!

Der 20. Dezember 2024 ist für die Kreisklinik Krumbach ein bedeutender Tag: An diesem Freitag werden zum letzten Mal Schwangere für die Geburt ihres Kindes aufgenommen, danach schließt die Geburtsstation für immer. Schwangere werden in Krumbach noch betreut, Geburten finden ab 2025 ausschließlich in der Kreisklinik Günzburg statt, wo gerade das Kompetenznetz für Frauen- und Babygesundheit gegründet worden ist.

Tausende Kinder sind in der Krumbacher Klinik in den vergangenen Jahrzehnten geboren worden. Und einige davon wollen wir gerne noch einmal zeigen, bevor der Kreißsaal seine Türen zum letzten Mal schließt. Wir möchten die Bilder online in einer Bildergalerie und auch in der Zeitung veröffentlichen. Dazu brauchen wir aber die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser: Sind Sie selbst oder Ihre Kinder geboren in Krumbach? Dann schicken Sie uns doch Ihr schönstes Babyfoto, gerne auch verbunden mit ein paar Zeilen über die Geburt in der Krumbacher Klinik. Vielleicht wissen Sie ja noch, welche Hebamme Sie damals unterstützt oder welche Schwester auf der Station sich besonders um Sie gekümmert hat?

Wir sind gespannt auf Ihre Bilder und die Geschichten, die dahinterstecken. Schicken Sie uns Ihr Foto an die Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Kennwort „Geboren in Krumbach“ bis spätestens Mittwoch, 18. Dezember. (AZ)