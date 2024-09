Hühnerhaltung im Trend: Ein Blick auf die Geflügelzucht im Landkreis Günzburg

In vielen Gärten findet man Kleintierzäune, und dahinter gackernde, scharrende Hühner. Doch ist die private Haltung des Federviehs im Stile eines Selbstversorgers noch im Trend? Hans Aumann, ehemaliger Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins Münsterhausen erklärt, dass die Hühnerhaltung im Landkreis Günzburg aktuell gar nicht beliebter ist wie vor 20 Jahren. Auch die Gründe für die Beliebtheit haben sich geändert: von reiner Notwendigkeit zum Hobby. Noch vor 50 Jahren sei man in jedem Dorf auf die Tiere gestoßen, die natürlich auch damals aufgrund der Eier gehalten worden sind. Viele Menschen hätten damals weniger verdient, so sei man billiger an Eier gelangt. Auch hätte es damals mehr Kleintierzuchtvereine wie etwa den immer noch aktiven in Münsterhausen gegeben.

