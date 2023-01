Im Stundentakt soll es mit Bus und Bahn durch die Region gehen

Plus Landrat Reichhart und VMK-Vorsitzender Fischer wollen den Öffentlichen Nahverkehr im Kreis Günzburg erheblich verbessern. Wie der Zeitplan aussieht.

Im Stundentakt mit öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch den Landkreis Günzburg und das angrenzende Unterallgäu: Das ist bislang schlichtweg eine Utopie. Doch Landrat Hans Reichhart und Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer halten es für möglich, dass diese Utopie im Jahr 2024 Realität werden könnte. Der Memminger Flughafen könnte dann stündlich mit dem Bus erreichbar sein. Die Verbindungen zum Augsburger Hauptbahnhof sollen intensiviert werden, auch die Stadt Günzburg soll aus bislang "abgehängten" Gebieten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar werden. Wie soll das konkret funktionieren? Reichhart und Fischer stellten jetzt Details vor.