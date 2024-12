Neujahrsgrüße zwischen Abgrund und Hoffnung

„Ich wünsch Euch allen gute Weihnachten und ein gutes neues Jahr“, schreibt Josef Götz. Es ist ein geläufiger Weihnachts- und Neujahrsgruß. Doch die Begleitumstände dieses Grußes sind ein regelrechter Abgrund. Der Obergefreite Josef Götz aus Diedorf ist seit Ende 1943 wieder „im Osten“. Das gezeichnete Motiv auf seiner Postkarte für die Heimat deutet das Grauen des Ostkriegs nicht einmal ansatzweise an. Die Kriegslage sollte sich im neuen Jahr 1944 dramatisch zuspitzen. Die Postkarte von der Ostfront ruft in Erinnerung, mit welchen Hoffnungen der Wunsch nach einem „guten neuen Jahr“ für die Menschen gerade in schwierigen Zeiten verbunden war und ist. Ein Blick in eine Auswahl von Postkarten deutet an, dass sich daran bei allen Wechselfällen des Lebens nichts geändert hat.

