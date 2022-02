So beeinflusst der Tierschutz die Ausbildung von Polizeihunden

Plus Seit diesem Jahr gilt eine neue Tierschutz-Hundeverordnung. Ein Hundeführer spricht über den Umgang mit Polizeihunden und den Einfluss aller Hundehalter.

Zu Jahresbeginn haben sich die Regeln für den Umgang mit Polizeihunden geändert. In der Tierschutz-Hundeverordnung steht nun unter anderem dieser Satz: "Es ist verboten, bei der Ausbildung, bei der Erziehung, oder beim Training von Hunden Stachelhalsbänder oder andere für die Hunde schmerzhafte Mittel zu verwenden." Konkret verboten sind nur Stachelhalsbänder, vieles andere ist unklar. Die vage Formulierung verunsichert auch die Polizei in der Region.