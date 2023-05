Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

So kümmern sich die Kreiskliniken künftig um ihre Patienten

Plus Mit einem neuen Konzept reagieren die Kliniken im Kreis Günzburg auf Herausforderungen wie hohe Kosten und Fachkräftemangel. Das bringt Veränderungen bei Behandlungen mit sich.

Von Peter Bauer

Hohe Kosten, Fachkräftemangel, eine zunehmend älter werdende Bevölkerung: Als Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg und Krumbach, diese Probleme beschreibt, ist zu spüren, wie angespannt die Lage im Gesundheitsbereich ist. Landrat Hans Reichhart und Kliniken-Vorstand Wieland haben jetzt ein neues Konzept vorgestellt, mit dem die Kliniken schlüssige Antworten auf die drängenden Fragen im Gesundheitsbereich geben wollen. An den Standorten Günzburg und Krumbach sollen klare Versorgungsschwerpunkte gebildet werden. So sollen beispielsweise planbare schwere bauchchirurgische Operationen in Günzburg stattfinden, planbare Hüft- oder Schulter-OPS in Krumbach. Reichhart und Wieland erklärten, warum beide Klinikenstandorte für den Landkreis weiter sehr wichtig sind. Auch mit Blick auf den Verbleib einer Geburtshilfe in Krumbach gab es ein klares Bekenntnis.

Der 55-jährige gebürtige Augsburger Robert Wieland ist Vorstand des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. Als er im November 2022 seine Arbeit antrat, wusste er, was da auf ihn zukommt. Wiederholt sprach er von der größten gesundheitspolitischen Herausforderung seit rund 30 Jahren. Tatsächlich hat es einen solch gravierenden Umbruch vielleicht seit der Nachkriegszeit nicht mehr gegeben.

