Nach Hochwasser: Bis wann Brücken im Landkreis gesperrt sind

Durch das Juni-Hochwasser wurden im Landkreis zahlreiche Straßen, Wege und Brücken teilweise erheblich beschädigt. Das Staatliche Bauamt mit Sitz in Krumbach organisiert die Sanierungsarbeiten. Wie das Amt aktuell mitteilt, sind derzeit noch drei Brücken voll gesperrt.

Dies sind folgende Brücken: GZ 1 Mindelbrücke Behlingen-Ried – Sicherung und Freigabe bis voraussichtlich Ende Kalenderwoche (KW) 30. GZ 6 Günzbrücke Oberegg – Instandsetzung und Freigabe bis voraussichtlich Ende KW 31. Ferner im Bereich der GZ 16 die Krebsgrabenbrücke Schönenberg – Ersatzneubau bis Ende 2025: Eine wirtschaftliche Instandsetzung ist laut Bauamt nicht möglich. Es gebe die Möglichkeit, bis zum Neubau im Jahr 2025 eine provisorische Umfahrung der Brücke herzustellen. Dies werde derzeit geprüft.

Weitere Hochwasserschäden an Strecken und Brücken wurden laut Bauamt behoben, gesichert und die Strecken seien weitestgehend bis auf wenige verbleibende Tonnagebeschränkungen freigegeben. Aktuell seien keine weiteren Vollsperrungen absehbar, schreibt das Bauamt in seiner aktuellen Mitteilung. Im Landkreis könne es in den kommenden Wochen weiterhin zu halbseitigen Einschränkungen an einigen Brücken aufgrund von Instandsetzungsarbeiten kommen. (AZ)