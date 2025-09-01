Telefonsprechstunde mit der Kreisseniorenbeauftragten

Die Kreisseniorenbeauftragte Johanna Herold lädt alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Günzburg zur nächsten Telefonsprechstunde am Donnerstag, 18. September, ein. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, telefonisch mit Herold in Kontakt zu treten.

Die Telefonberatung fungiert als Alternative zum persönlichen Gespräch. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihre individuelle Situation zu besprechen oder fachliche sowie strukturelle Informationen einzuholen. Sowohl persönliche Anliegen als auch allgemeine Fragen zum Thema Senioren sind willkommen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Johanna Herold steht während der Telefonberatung am 18. September von 9 Uhr bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 08282/3959 zur Verfügung. Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sind eingeladen, von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen und sich aktiv an der Telefonberatung zu beteiligen. Die Kreisseniorenbeauftragte, die Seniorenfachstelle des Landratsamtes Günzburg und der Pflegestützpunkt freuen sich auf interessante Gespräche und stehen für alle Fragen rund um das Thema Senioren zur Verfügung. (AZ)