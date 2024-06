Landkreis Günzburg

Überlebenskampf in den Fluten: Wildbestand im Landkreis stark reduziert

Plus Wildtiere haben das Hochwasser vielerorts nicht überlebt. Auch wenn das ganze Ausmaß noch nicht erkennbar ist, rechnen Jagdexperten mit dem Schlimmsten.

Von Jörg Sigmund

Das ganze Ausmaß ist noch gar nicht bekannt. Doch schon jetzt gehen Experten davon aus, dass es bei der Hochwasserkatastrophe in allen Flusstälern an Donau, Mindel, Günz und Kammel dramatische Verluste an Wildtieren gegeben habe. Werner Blaha, Jagdberater für den nördlichen Landkreis Günzburg, zitiert einen Revierpächter aus Offingen, der gesagt hat: „Alles, was keine Flügel hat, ist tot.“

Überflutete Wiesen, die Auwälder an der Donau meterhoch unter Wasser, durchgespülte Hecken: Das Wild habe keine Chance zu entkommen und ertrinke, betont Blaha. Er selbst habe Aufnahmen von Drohnen und Wildkameras gesehen, auf denen Rehe in den Fluten ums Überleben kämpfen. Blaha: „Wir müssen davon ausgehen, dass in vielen Revieren der Wildbestand auf ein Minimum reduziert ist.“

