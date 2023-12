Landkreis Günzburg

Noch keine Entwarnung nach Schnee-Chaos: So schildern Helfer die Situation

Plus Schneeberge, Glätte und herabstürzende Äste: Das Winterchaos bestimmte das Wochenende im Kreis Günzburg. Die Feuerwehr musste Straßen sperren und rückte rund 120-mal aus.

Der Landkreis Günzburg ist am Wochenende im Schnee versunken: Das idyllische Winterwunderland lockt zum Waldspaziergang, doch davon sei abgeraten. Es besteht größte Gefahr. Die Feuerwehren des Landkreises hatten mit herabstürzenden Ästen und umgefallenen Bäumen reichlich zu tun. Kreisbrandrat Stefan Müller rät weiterhin zur Vorsicht. Denn: So ein bis zwei Bäume werde es schon noch geben, die fallen. Doch wo diese sind, lässt sich von der Feuerwehr nicht konkret einschätzen.

Die Feuerwehren des Landkreises Günzburg rückten rund 120-mal aus

Die Landkreis-Feuerwehren rückten am Wochenende rund 120-mal aus. Immer mit dabei: die Kettensäge. Laut Kreisbrandrat Stefan Müller machten gut 90 Prozent der Einsätze umgefallene oder abgebrochene Bäume auf der Fahrbahn aus. War die Gefahr des Schneebruchs zu groß, sperrte die Feuerwehr die Straße komplett - so geschehen von Limbach nach Hammerstetten. Auch in Thannhausen wurde am Samstagnachmittag die Straße am Augsburger Berg begutachtet, ist aus der Bauverwaltung zu erfahren. Fazit: Bäume drohen umzustürzen und Äste herabzufallen. Darum wurde die Augsburger Straße bis auf Weiteres witterungsbedingt ab der Einmündung "Im Hasengrund/Eichbergstraße" bis zum Kreuzungsbereich an der B300 in Richtung Ziemetshausen in beiden Richtungen gesperrt.

