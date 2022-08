Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Warum Fische in Zuläufen der Mindel und der Kammel sterben

Anders als im Freibad im Hintergrund ist das Wasser in der Kammel im Sommer weniger geworden.

Plus Der heiße Sommer sorgt für wenig Wasser in Bächen und Seen. Das hat Folgen für Fische und ist Teil einer Entwicklung, die die Natur künftig verändert.

Von Piet Bosse

Anfang dieser Woche haben freiwillige Helfer 50 Bachforellen aus dem Mindelzulauf gerettet. Die Fische drohten zu sterben, weil der Wasserstand zu niedrig war. Das ist kein Einzelfall, die immense Trockenheit mache allen Flüssen und Bachzuläufen zu schaffen, sagt Ottmar Frimmel, Naturschutzbeauftragter im Landkreis Günzburg. Er sieht in den kommenden Jahren Veränderungen auf die Natur zukommen.

