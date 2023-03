Landkreis Günzburg

vor 2 Min.

Warum Hobbygärtner jetzt Unkraut zupfen und Kompost ausbringen sollten

Plus Experten aus der heimischen Region geben Tipps zum Beginn der Gartensaison. Was jetzt bei der Behandlung von Bäumen und Sträuchern zu beachten ist.

Von Jonathan Diatel

Im ersten Gewächshaus sieht und riecht man Gänseblümchen, Primeln und andere Blumen in fröhlichen Farben. In einem anderen wächst Feldsalat, beschützt von einer Schicht Geotextil, eine wasserdurchlässige Textilbarriere gegen Unkraut, und einem Vlies, einem als Mäntelchen dienenden Kunststoffgewebe. Und ein Gewächshaus gehört sogar den hauseigenen Hühnern. In der Klostergärtnerei Ursberg sind regionale Gartenprodukte an der Tagesordnung. Was sollten Hobbygärnter mit Blick auf den bald kommenden Frühling beachten? In der Klostergärtnerei gibt es da jede Menge Tipps.

