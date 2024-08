Wie invasive Arten das heimische Ökosystem im Kreis Günzburg bedrohen

Die Nilgans sorgt an einigen Gewässern für die eine oder andere unerwünschte Hinterlassenschaft. Nicht nur Badefreunde, auch Naturschützer betrachten das Tier kritisch, stammt es doch wie viele andere Tiere in Deutschland ursprünglich aus dem Ausland und vermehrt es sich doch rasant. Die Nilgans wird im Landkreis Günzburg unter den invasiven Tierarten aufgeführt.

Wie das Landratsamt Günzburg auf Anfrage mitteilt, sind invasive Tier- und Pflanzenarten Lebewesen und Pflanzen, „die ursprünglich nicht in unserem Landkreis heimisch waren, sich jedoch direkt oder indirekt durch das Zutun des Menschen nach 1492 ansiedeln konnten.“

Auch Koi-Karpfen gelten als invasive Tierart im Landkreis. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Warum es hier invasive Tier- und Pflanzenarten gibt

Doch wie konnten diese Arten überhaupt in den Landkreis Günzburg gelangen? Ein Grund ist der internationale Handel, durch den sie als „blinde Passagiere“ in unsere Heimat gelangt sind. Es könnte auch an der Nachlässigkeit mancher Menschen liegen. Beispielhaft dafür ist der Sonnenbarsch. Dieser ist bei Aquarienbesitzern sehr beliebt aufgrund seines Aussehens, gedrungenen, braun-grau gestreift mit bunten Tupfern. Können sich Halter jedoch nicht ausreichend um das Tier kümmern, komme es vor, dass die Tiere illegal in heimischen Gewässern ausgesetzt werden, wo sie sich extrem vermehren.

Auch private und botanische Gärten haben laut Landratsamt ungewollt für die Ausbreitung invasiver Arten gesorgt. Von dort aus wären Pflanzen in die freie Natur gelangt, wo sie nun heimische Arten verdrängen. Und auch durch illegale Entsorgungen, Havarien oder Überflutungen hätten invasive Arten den Weg in den Landkreis gefunden.

Die Folgen invasiver Arten in der Heimat

Die Asiatische Hornisse, ein bienenfressender Einwanderer. Foto: Axel Heimken, dpa (Symbolbild)

Ohne natürliche Fressfeinde können sie sich ungestört ausbreiten – und Schäden in der heimischen Flora und Fauna verursachen. Dadurch, dass bei eingeschleppten Tieren oft heimische Arten auf der Speisekarte stehen, sind viele Tierarten bedroht. Und sie nehmen den heimischen Arten Futter weg. Allein die Nahrung der Asiatischen Hornisse besteht zu 85 Prozent aus heimischen Honigbienen, die ohnehin durch die Varroamilbe geplagt werden.

Der Blaubandbärbling, eine eingeschleppte Fischart, wird bis zu zehn Zentimeter lang und ist in Europa von der Farbe grünlich grau. Er frisst in den Wintermonaten als Parasit das Muskelfleisch von Karpfen und Schleien, die dadurch mitunter tödliche Verletzungen erleiden.

Der Edelkrebs ist unter anderem aufgrund invasiver Tierarten hierzulande vom Aussterben bedroht. Foto: Roland Scheidemann, dpa (Symbolbild)

Auch durch eingeschleppte Tiere verbreitete Krankheiten sind eine Bedrohung. So kam die Krebspest, die aktuell für das drohende Aussterben der Edelkrebse im Landkreis verantwortlich ist, durch amerikanische Arten wie den Signalkrebs und den Kamberkrebs nach Deutschland. Die invasiven Arten sind meist immun gegen die Krankheitserreger.

Von den fremden Tier- und Pflanzenarten droht keine direkte Gefahr für den Menschen, sieht man vom Riesen-Bärenklau, der bei Hautkontakt schmerzhafte, schwer heilende Quaddeln und Blasen verursachen kann, und der Beifuß Ambrosie, die Allergien auslösen kann, ab. Die Schäden für den Menschen, die von den invasiven Arten ausgehen, sind meist längerfristiger Natur. Die Schmalblättrige Wasserpest ist eine Wasserpflanze, die in großem Maße flächenmäßig in Seen, Flüssen und Bächen wächst. Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika. Durch sie fließt das Wasser bei Hochwassern wie dem in diesem Jahr schlecht ab. Dadurch steigt das Überschwemmungsrisiko.

Maßnahmen gegen eingeschleppte Tier- und Pflanzenarten

Um den Entwicklungen entgegenzuwirken, ist es laut Landratsamt notwendig, dass alle mithelfen. Tierhalter sollten sich noch vor der Anschaffung eines Tieres genau überlegen, ob sie es artgerecht und über die ganze Lebensdauer hinweg halten können, und ob es wirklich ein Exot sein muss. „Geschützte oder mit einem Einfuhrverbot belegte Tiere sollten nicht einmal in Erwägung gezogen werden“, schreibt Pressesprecher Simon Paintner-Frei. Und sollte es doch dazu kommen, dass man ein exotisches Tier nicht mehr halten kann, sollte dieses zurück an den Zoohandel gegeben werden oder an andere verantwortungsbewusste Interessenten, die sich darum kümmern können. „Keinesfalls dürfen exotische Tiere achtlos in die freie Natur entlassen werden.“

Beim Gartenanbau gilt dasselbe. Am besten informiert man sich von vornherein über invasive Pflanzenarten und verwendet ausschließlich heimische Gewächse. Gartenabfälle wie Schnittgut sollten unbedingt auf dem Wertstoffhof entsorgt werden. Seltene Pflanzen in der Natur zu sähen ist ebenfalls problematisch. Füttert man gerne Vögel, sollte man darauf achten, dass im Vogelfutter nur heimische, nicht invasive Pflanzensamen enthalten sind. Gerade die Beifuß Ambrosie kann durch gekauftes Vogelfutter verbreitet werden.

Eine Aufzählung der invasiven Arten im Landkreis

Folgende Arten gelten im Landkreis Günzburg als invasiv:

Waschbär

Marderhund

Nutria

Bisamratte

Schmuckschildkröten

Koikarpfen

Goldfisch

Blaubandbärbling

Schwarzmundgrundel

Sonnenbarsch

Signalkrebs

Galizischer Sumpfkrebs

Chinesische Teichmuschel

Nilgans

Varroamilbe

Asiatische Hornisse bei den Tieren

Kirschlorbeer

Beifußblättrige Ambrosie

Indisches Springkraut

Die Knöterichpflanzen Japan-, Sachalin- und Bastard-Staudenknöterich

Riesenbärenklau (auch bekannt als Herkulesstaude)

Östliches Zackenschötchen

Goldrute

Schmalblättrige Wasserpest bei den Pflanzen