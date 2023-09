Landtagswahl

vor 33 Min.

Nicole Faulhaber (FDP) im Porträt: Mehr "Selbstverantwortung" für Schulen

Plus Die 40-jährige FDP-Direktkandidatin aus Münsterhausen sieht in bürokratischen Strukturen ein großes Problem. Welche Versäumnisse sie der Staatsregierung in der Bildungspolitik vorwirft.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Zum Endspurt des bayerischen Landtagswahlkampfs stellen wir die vier Direktkandidatinnen und zwei Direktkandidaten im Stimmkreis Günzburg vor. Sie gehören alle Parteien an, die bereits im Maximilianeum vertreten sind. Nicole Faulhaber geht für die FDP ins Rennen.

Die Corona-Krise hat das Leben vieler Menschen verändert, auch für Nicole Faulhaber war diese Zeit ein massiver Einschnitt. So manche Corona-Maßnahme in Bayern hat sie als "unlogisch" in Erinnerung. Für die 40-Jährige war dies ein Anlass, sich intensiver mit politischen Themen zu beschäftigen. 2022 trat sie in die FDP ein, seit Mai 2023 ist sie neben Herbert Blaschke Co-Vorsitzende der Kreis-FDP, jetzt ist sie FDP-Direktkandidatin für den bayerischen Landtag.

