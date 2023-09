Silvera Schmider (Grüne) im Porträt: "Wir müssen langfristiger denken"

Plus Als sehr gläubig und sozial eingestellt, beschreibt sich die Grünen-Direktkandidatin aus Langenhaslach. Sie will sich für Kinder, Familien und die Umwelt einsetzen.

Zum Endspurt des bayerischen Landtagswahlkampfes stellen wir die vier Direktkandidatinnen und zwei Direktkandidaten im Stimmkreis Günzburg vor. Sie gehören alle Parteien an, die bereits im Maximilianeum vertreten sind. Heute stellen wir die Bewerberin der Grünen, Silvera Schmider, vor.

Vor etwa vier Jahren hat sich Silvera Schmider aus Langenhaslach, als ihre Kinder schon größer waren, "einen Ruck gegeben" und ist der Partei Bündnis 90/Grünen beigetreten. Seitdem nimmt ihre politische Karriere Fahrt auf, seit 2022 ist sie Sprecherin der Grünen im Landkreis Günzburg und nun kandidiert sie für ein Direktmandat im bayerischen Landtag. "Ich war immer schon ein politisch denkender Mensch, mein Vater war dritter Bürgermeister im Markt Neuburg", erzählt die 47-Jährige. Obwohl sie eigentlich aus einer CSU-Familie kommt, hat es sie zu den Grünen gezogen. Schmider sagt, vor allem die Friedensbewegung faszinierte sie. Aber auch das Thema Umwelt- und Klimaschutz liege ihr am Herzen.