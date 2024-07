30.000 Euro Blechschaden bei Verkehrsunfall in Langenhaslach

Am Dienstag, kurz vor ein Uhr nachts, krachte es mächtig in der Hauptstraße in Langenhaslach. Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 30.000 Euro hatte sich dort ereignet. Laut Polizei war ein 41-Jähriger mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Vermutlich aufgrund eines plötzlich eintretenden Schwindelgefühls, so die Polizei, kam er alleinbeteiligt nach rechts mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 41-Jährige blieb unverletzt. (AZ)

