Die Feuerwehr Langenhaslach wird 150 Jahre alt

Am letzten Wochenende im Juni, vom 27. bis 29. (Freitag bis Sonntag), feiert die Freiwillige Feuerwehr Langenhaslach ihr 150-jähriges Jubiläum mit zahlreichen Höhepunkten. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits seit über einem Jahr.

Das Programm steht seit geraumer Zeit und hat einiges für Alt und Jung zu bieten, schreibt die Wehr in einer Pressemitteilung. Am Freitag sorgen die Troglauer für Partystimmung im Festzelt in Langenhaslach. Die Band aus der Oberpfalz ist mittlerweile bekannt aus Funk und Fernsehen und sorgt mit ihren Auftritten in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien für volle Hallen und Zelte. Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Karten können mit Hilfe eines QR-Codes auf dem Flyer günstiger erworben werden.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des großen Festumzugs: ab 18 Uhr ziehen zahlreiche Feuerwehren, Musik- und Schützenvereine durch die Straßen von Langenhaslach. Aber auch Oldtimer gibt es zu bestaunen. Im Anschluss daran erfolgt der große Fahneneinzug in das Festzelt. Für Stimmung sorgt am Abend der Musikverein Kirchhaslach.

Am Sonntag findet im Zelt ein Gottesdienst mit anschließendem Festakt statt. Am Nachmittag können die Besucher rund um das Gelände die große Ausstellung „Einsatzhelden hautnah“ bestaunen. Zu bestaunen gibt es unter anderem ein Flugfeldlöschfahrzeug und Demonstrationen einer Rettungshundestaffel. Auf der Ausstellung sind neben Feuerwehren unter anderem auch das THW, das BRK und die DLRG vertreten. Für den Festausklang am Sonntagabend sorgt der Musikverein Ziemetshausen.

Um den enormen finanziellen Aufwand stemmen zu können, begibt sich die Feuerwehr Langenhaslach seit einigen Monaten auf die Suche nach Sponsoren. Ein zuverlässiger Partner hierbei war dabei auch die Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG, die der Feuerwehr einen Scheck in Höhe von 1000 Euro überreichte. (AZ)