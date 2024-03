Langenhaslach

Historische Sorten: Wie 51 neue, alte Apfel- und Birnenbäume entstehen

In der Garage von Harald Behr (von links) setzen Bobo Veh, Benedikt Knaier und Marlies Hildebrand Reiser von alten Obstsorten auf Sämlinge. 51 Obstbäume sollen dabei entstehen für den Streuobst-Erhaltungsgarten, den der Verein Streuobstwiesen-Verbund anlegen möchte.

Plus In Langenhaslach ist eine Veredelungs-Aktion ein erster Schritt, einen Streuobst-Erhaltungsgarten anzulegen. Warum dafür eine "Spezialoperation" notwendig ist.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Es ist eine ungewöhnliche Aktion. 51 Obstbäume aus alten Sorten sollen entstehen. Eine Garage dient dafür gleichsam als Operationssaal. Manches, was bei dieser Veredelungsaktion, organisiert vom Streuobstwiesen-Verbund, auf dem Tisch in der Garage von Harald und Marina Behr in Langenhaslach liegt, verweist auf das Thema Operation. Da gibt es extrem scharfe Messer, Desinfektionsmittel, Heftpflaster und Material zum Abdichten von Schnittstellen. Viren und Bakterien seien zu bekämpfen, sagt Marlies Hildebrand, damit die neuen Geschöpfe möglichst gute Chancen zum Überleben und gesunden Heranwachsen haben.

Hygienisch sauber: Steckling wird auf Sämling gesetzt

Die Werkzeuge und die Pflanzen werden erst einmal gründlich gereinigt und desinfiziert. Die drei Akteure, Marlies Hildebrand, Bobo Veh und Benedikt Knaier, bringen viel Erfahrung hinsichtlich der Veredelung von Obstbäumen mit. Vor ihnen auf dem Tisch liegen 54 Reiser von 14 Apfel- und vier Birnbäumen, sorgsam etikettiert, und mehrere Bündel von Sämlingen. Bei der Veredelungsaktion wird auf den Sämling, das heißt auf eine sortenreine Jungpflanze, der abgeschnittene Zweig von einem Obstbaum gesetzt. Der Reiser wie der Sämling werden schräg angeschnitten und passgenau aufeinander gefügt.

