In leer stehendes Einfamilienhaus in Langenhaslach eingebrochen

Am Montag ist bei der Krumbacher Polizei ein Einbruch in ein leer stehendes Einfamilienhaus in der Schulgasse in Langenhaslach angezeigt worden. Laut Polizeibericht verschaffte sich in der Zeit vom 26. bis 28. August, 19 Uhr, ein unbekannter Täter über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum Haus. Nach Angaben des Geschädigten wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Einbruch geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach, Tel. 08282/905111 melden. (AZ)