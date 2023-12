Langenhaslach

Langenhaslach: Die große Krippenschau ist wieder eröffnet

Plus Engelchen, Esel, Ochs, Maria und Josef und natürlich das Jesuskind sind an Weihnachten Stars der Weihnachtskrippen. In Langenhaslach gibt es wieder viel zu sehen.

„Gloria in excelsis Deo!“ Mit diesem lateínischen Worten eröffnete der Sprecher der Krippenfreunde Langenhaslach und des Organisationskommitees, Karl Bisle, am Donnerstagabend die dritte Krippenausstellung im Pfarrstadel des Neuburger Ortsteiles. Dieses „Ehre sei Gott in der Höhe“ ist durchzogen von der unermesslichen Freude und dem Jubel, der die Geburt des Erlösers begleitet. Und er ist bekanntlich an fast jeder Krippe zu finden. „Jedes Jahr geht den Krippenfreunden doch das Herz auf“, sagte Bisle. Schnell wird einem beim Rundgang durch die Räume des Pfarrstadels klar, dass dies auch bei der neuen Ausstellung der Fall ist.

Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer sprach von „einem Segen, dass wir im Herzen des Schwäbischen Barockwinkels leben dürfen und dass gerade unsere Region als Krippenhochburg gilt“. Krippen seien Ausdruck von Volksfrömmigkeit und Zeichen unseres Glaubens. Dopfer weiter: „Krippen sind aber auch Kunstwerke, bei denen die Vielfalt keine Grenzen kennt.“ Gerade das sei es, was ihn persönlich an der Krippe fasziniert. Die Krippen unserer schwäbischen Heimat seien reich an vielen Details, die die Krippenbauer in die Werke einfließen lassen. Die Ausstellung in der Krippenhochburg Langenhaslach sei dafür ein gutes Beispiel. „Sie können mir glauben – als Krippler freue ich mich sehr darüber!“, unterstrich der Bürgermeister seine Begeisterung. Und er lobte, dass viele Langenhaslacher Familien ihre Schätze für die Öffentlichkeit zugänglich machen und somit alle 52 Krippen einen Langenhaslacher Bezug haben.

