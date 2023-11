Er gründete "Oscho": Unternehmer Oskar Schorer ist gestorben

Plus Der Markt Neuburg verliert einen großzügigen Ehrenbürger mit einer großartigen Lebensleistung. Oskar Schorer wurde 95 Jahre alt.

Er war erfolgreicher Geschäftsmann, großzügiger Mäzen, ehemaliger Lokalpolitiker und wertgeschätzter Ehrenbürger des Marktes Neuburg. Jetzt ist Oskar Schorer aus Langenhaslach im hohen Alter von 95 Jahren verstorben. Mit einer immensen Schaffenskraft entwickelte er sich zu einem Topunternehmer in Mittelschwaben.

Die Lebensleistung von Oskar Schorer ist beispielhaft. Bescheiden begann sein Lebenswerk mit einer „Kaufmannslehre“. Im April 1962 wagte er endgültig den Schritt in die Selbstständigkeit. Er baute das Unternehmen Oscho zu einem international agierenden Betrieb aus. 1969 folgte die Gründung des Tochterunternehmens Inter-Planing GmbH. Er beschäftigte bis zu 80 Mitarbeiter. Unter dem Namen „Euro-Quell“ wurden deren Produkte verkauft.