TSV Langenhaslach hat viel investiert

In den vergangenen beiden Jahren wurden beim TSV Langenhaslach große Investitionen getätigt. Ein Mähroboter wurde angeschafft und die Heimkabine wurde komplett saniert. Bis zum Herbst sollte der Bau einer Grillhütte mit kleiner Zuschauertribüne abgeschlossen sein. Für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf energieeffiziente LED-Lampen steht noch die Genehmigung der Fördermittel aus; nur nach deren Erhalt darf dieses Projekt begonnen werden. Die Ausführung wird voraussichtlich im Herbst erfolgen. Fußball-Abteilungsleiter Julian Uhl berichtete, dass den beiden Seniorenmannschaften eine sicherlich nicht ganz einfache Rückrunde bevorsteht. Die Verletzungen mehrerer Spieler, die mit „Karriereende“ diagnostiziert wurden, sowie Langzeitverletzte und Vereinswechsel bringen große Herausforderungen mit sich. Sein Appell: „Weiterhin zusammenzuhalten und jeder Einzelne sollte dem Fußball wieder einen höheren Stellenwert einräumen, dann können wir diese schwierige Phase auch meistern“. Jugendleiter Florian Michalka berichtete, die Nachwuchskicker spielen in sechs Mannschaften. Im A- und B-Jugendbereich gemeinsam mit dem TSV Behlingen-Ried und SV Neuburg, während der TSV Langenhaslach im D- bis G-Jugendbereich alleinige Verantwortung trägt. Insgesamt 11 Trainer betreuen die 80 Kinder und Jugendlichen. Für die jungen Fußballtalente war der Besuch des Bundesligaspiels zwischen dem FC Augsburg und Hoffenheim ein besonderes Highlight. Ab diesem Jahr sind wir Mitausrichter der Nordic-Walking Landkreistour, war die freudige Mitteilung von Regina Schwendner, Leiterin der Sparte Breitensport. Nach dem Ausscheiden des TSV Ziemetshausen rückte der TSV Langenhaslach als Ausrichter nach. Die Vorbereitungen für diese Veranstaltung, die am 14. Juni 2025 in Langenhaslach stattfindet, laufen seit Anfang des Jahres auf vollen Touren. Das umfangreiche Angebot an Sportmöglichkeiten reicht von Kinderturnen, Gymnastik, Zumba, Step, Männergymnastik bis Radel-Treff und Nordic-Walking.

