Unfallflucht: Nachts in geparktes Auto in Langenhaslach gefahren

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Nachts ist in Langenhaslach ein unbekannter Autofahrer in einen geparkten Wagen gefahren. Wer hat etwas bemerkt?

In der Nacht auf Freitag hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Kleintransporter in der Straße Zum Burgberg in Langenhaslach angefahren. Durch den Unfall entstand laut Polizeibericht ein Schaden an der Fahrerseite des Kleintransporters in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne die Personalien anzugeben oder sich bei der Polizei zu melden. Personen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach (Telefon 08282/9050) zu melden. (AZ)