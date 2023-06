Maria Vesperbild

vor 48 Min.

Die Nonnen in Maria Vesperbild leben in Armut, Arbeit und Gebet

Plus Der Grundstein für das Klarissen-Kloster bei Vesperbild wurde vor 50 Jahren gelegt. Interessenten können einige Tage in klösterlicher Einsamkeit "Ruhe und Stille tanken".

Von Hans Bosch

Das Dasein, die Arbeit und das tägliche Gebet der zwölf Schwestern im Kloster St. Klara in Maria Vesperbild sind ausgerichtet auf ein Ziel: Sie leisten in der Gemeinschaft mit Gott Sühne für ihre eigene und die Schuld fremder Mitmenschen. Die aus dem Allgäu stammende Äbtissin Sr. M. Hildegard Menzel wird noch deutlicher: "Wir leben in Armut, Arbeit und Gebet nach dem Evangelium, das besagt: Sie säen und ernten nicht, aber der himmlische Vater sorgt trotzdem für alle."

Im Klartext bedeutet dies: Das Dutzend Klosterfrauen verlässt nach ihrer ewigen Profess den Klosterbereich nicht mehr. Einzige Ausnahme sind notwendige Arztbesuche oder Klinikaufenthalte. Aber auch nach dem Tod bleiben sie in dieser Gemeinschaft und werden auf dem eigenen Gottesacker begraben. Lediglich die Kartäuser gelten als noch strengerer Orden.

