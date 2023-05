Maria Vesperbild

Feierliches Pontifikalamt zur Renovierung der Wallfahrtskirche

Plus Bischof Bertram Meier sagt beim Pontifikalamt, dass man sich in Maria Vesperbild dem Himmel nahe fühle. Wie die Messe ablief.

Von Claudia Bader

Auf diesen Tag haben die Pfarreimitglieder und Gläubige sowie Pilger, die regelmäßig zur Wallfahrtskirche Maria Vesperbild kommen, lange warten müssen: Nach fast vier Jahren voller Mühen und Einschränkungen konnte die umfassende Renovierung des Gotteshauses endlich abgeschlossen werden. Beim feierlichen Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier waren Freude und Dankbarkeit deutlich zu spüren. Denn laut Diözesankonservator Michael Schmid sind bei der Renovierung des „Rokoko-Juwels mit Zutaten aus dem 20. Jahrhundert“ viele Wunder gelungen.

Begleitet von flotten Blasmusikklängen stießen die geistlichen Würdenträger mit Ehrengäste und Gläubigen auf die gelungene Renovierung der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild an. Foto: Claudia Bader

Einzug in Maria Vesperbild wird begleitet von festlichen Klängen

Begleitet von festlichen Klängen der Musikkapelle Memmenhausen sowie geistlichen Würdenträgern und Ministranten zog der katholische Oberhirte in die Wallfahrtskirche ein. Während der Pandemie habe er in Maria Vesperbild, der „schwäbischen Hauptstadt Mariens“, einen Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. Jetzt freue er sich, das in neuem Glanz erstrahlende Heiligtum auch von innen bewundern zu können. „Hier hat man das Gefühl, dem Himmel nahe zu sein“, sagte der Bischof. Monsignore Erwin Reichart habe mit Zähigkeit dafür gekämpft, dass die Pfarreiangehörigen sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher jetzt dieses große Fest feiern können, das sich nicht nur um das Stuck-Gebäude, sondern auch um den Glauben drehe. Da die Zukunft der Kirche bei der Jugend liege, freue er sich auch über die Anwesenheit einer katholischen Pfadfindergruppe, sagte der hohe geistliche Würdenträger.

