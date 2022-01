Maria Vesperbild

Scheibe in Maria Vesperbild eingeschlagen: Wallfahrtsdirektor ist fassungslos

Am Wochenende hat ein Unbekannter die Scheibe an der Grotte zerstört und dabei sogar leicht verbogen.

Plus Am Wochenende hat ein Unbekannter eine Scheibe an der Grotte von Maria Vesperbild zersplittert. Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart spricht von Zerstörungswut.

Von Piet Bosse

Statt glattem Glas, sind nur viele kleine Splitter, wie Mosaik auf die Fläche der Sicherheitsglas-Scheibe verteilt, zu sehen. Am Wochenende hat ein Unbekannter eine der Scheiben, die an der Mariengrotte in Maria Vesperbild vor den Wallfahrtskerzen stehen, kaputtgeschlagen. Der Sachschaden liegt laut Polizeiinspektion Krumbach ungefähr bei 400 Euro. Die Sachbeschädigung sorgt bei Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart für Unverständnis.

