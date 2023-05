Maria Vesperbild

vor 40 Min.

Von der Erneuerung der Kirche: So war Pfingsten 2023 in Maria Vesperbild

Das Pontifikalamt zu Pfingsten fand im Freien am Altar bei der Fatimagrotte in Maria Vesperbild statt.

Plus Welche Perspektiven Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg aus München für die großen Glaubensgemeinschaften sieht an Pfingsten in Maria Vesperbild.

Von Heinrich Lindenmayr

Es sind besondere Momente und Erfahrungen, die viele Gläubige motivieren, Jahr für Jahr am Abend des Pfingstfestes nach Maria Vesperbild zu pilgern. Pontifikalamt und Lichterprozession über den Schlossberg zur Fatima-Grotte gehören an diesem Tag zur großen Tradition des bedeutenden schwäbischen Wallfahrtsortes. Die Pilger freuen sich an diesem erhebenden Gefühl, wenn im Glanz des Abendlichts leise Blasmusikklänge die feierliche Ruhe und Erwartung auf der großen Wiese vor dem Altar an der Fatimagrotte steigern.

Die Fatima-Madonna, getragen von vier Männern, bei der Lichterprozession in Maria Vesperbild. Foto: Dr. Heinrich Lindenmayr

Langsam, in schreitenden Rhythmen, gewinnt die Musik an Kraft. Dann kommen die Fahnen aus dem Wald. Es folgen die Blasmusikkapelle, die Fatima-Madonna, die Ritter von Heiligen Grab zu Jerusalem und schließlich die Geistlichkeit. Es sind Bilder von großer suggestiver Kraft und Schönheit. Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart hatte in diesem Jahr Rupert Graf zu Stolberg, Weihbischof in der Nachbardiözese München-Freising, als Zelebranten und Festprediger gewinnen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen