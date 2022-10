Maria Vesperbild

vor 51 Min.

Warum die Renovierung in Maria Vesperbild nicht fertig ist

Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart in der Kirche Maria Vesperbild. Dort finden seit Längerem umfassende Renovierungsarbeiten statt.

Plus Ursprünglich sollte die Wallfahrtskirche im Sommer 2021 fertig sein, jetzt platzt auch der zweite Termin. Eine erfreuliche Nachricht gibt es aber.

Von Piet Bosse Artikel anhören Shape

Wenn Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart spricht, klingt seine Stimme häufig besonnen und leise. Geht es aber um die Renovierung der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild, wird er kurz energischer und seine Stimme ein bisschen kräftiger. "Das Chaos, was man da seit Jahren erlebt, ist wie, wenn in der Wohnung immer Handwerker sind." Das sei jeden Tag ein großes Durcheinander, die Renovierung der Sakristei sei mit der einer Küche vergleichbar. "Man findet nichts mehr, weil alles verräumt ist, es ist ein großes Durcheinander." Der sonst so ruhige, besonnene Mann klingt etwas verärgert, Grund dazu hat er allemal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen