Wie Hyazinth Wäckerle in die Vergangenheit Ziemetshausens führt

„Hei, grüaß Di Gott, Ländle / Gott grüaß Eich, Ihr Leut / Ma trifft gar nix sottigs / ond goht ma au weit.“ So beginnt der wohl bekannteste Text von Hyazinth Wäckerle – Mundartdichter, Lehrer und Fachbuchautor, im Jahr 1836 geboren in Ziemetshausen als Joseph Fischer. Martha Reif, geborene Stammel, Jahrgang 1946, aus demselben Ort kommend, rezitierte zu Beginn ihres Vortrags Strophe um Strophe. Das zahlreich in der gut geheizten Stube des Ziemetshauser Webereimuseums erschienene Publikum ging begeistert mit.

