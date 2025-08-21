Icon Menü
Mindelzell feiert 175 Jahre Feuerwehr: Festtage mit Aiwanger und spannendem Programm

Mindelzell

Hubert Aiwanger zapft bei der Feuerwehr Mindelzell an

Die Freiwillige Feuerwehr des Ursberger Ortsteils feiert 175-jähriges Jubiläum. Als Schirmherrn hat sich die Wehr den Stellvertreter des Ministerpräsidenten geholt.
Von Heinrich Lindenmayr
    Stolz ist die Feuerwehr Mindelzell auf ihr schmuckes Feuerwehrhaus im Dorfzentrum. Foto: Heinrich Lindenmayr

    Der Feuerwehr Mindelzell ist ein ganz besonderer Coup gelungen: Zum 175. Jubiläum, das die Wehr dieses Jahr feiert, findet vom 4. bis 7. September ein großes Fest in dem Ursberger Ortsteil statt. Als Schirmherr wird der stellvertretende bayerische Ministerpräsidenten erwartet: Hubert Aiwanger soll am Festabend das erste Fass anstechen. Doch bevor es so weit ist, werfen wir noch einen Blick in die Vergangenheit der Mindelzeller Feuerwehr.

