Hubert Aiwanger zapft bei der Feuerwehr Mindelzell an

Der Feuerwehr Mindelzell ist ein ganz besonderer Coup gelungen: Zum 175. Jubiläum, das die Wehr dieses Jahr feiert, findet vom 4. bis 7. September ein großes Fest in dem Ursberger Ortsteil statt. Als Schirmherr wird der stellvertretende bayerische Ministerpräsidenten erwartet: Hubert Aiwanger soll am Festabend das erste Fass anstechen. Doch bevor es so weit ist, werfen wir noch einen Blick in die Vergangenheit der Mindelzeller Feuerwehr.

