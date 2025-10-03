Neuwahlen beim Schützenverein in Mindelzell

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Schützenvereins Lichtenau-Mindelzell standen turnusgemäß wieder Neuwahlen der Vorstandschaft an. Unter der Leitung des Bürgermeisters, Herrn Peter Walburger, wurden von den 34 anwesenden Mitgliedern folgende Personen gewählt: Der erste Schützenmeister, Matthias Schiefele, der zweite Schützenmeister, Alexander Luible, zudem Kassierer Günther Blau, Schriftführer David Fendt, Sportleiter Dominik Blau, erster Jugendleiter Christian Hampp, zweite Jugendleiterin Sarah Schlögel, erster Gerätewart Philipp Schlögel und zweiter Gerätewart Andreas Lutz, sowie die Beisitzer Thomas Schlögel, Benedikt Rampp und Fabian Konrad wurden allesamt in ihren Ämtern bestätigt. Neu als Beisitzerinnen wurden Sonja Schlögel und Nicole Fendt gewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Kassenprüfer Martin Dietmayer und Raimund Luible. Bei dem als Beisitzer aus der Vorstandschaft ausscheidenden Guntram Miller bedankte sich der erste Schützenmeister mit einem kleinen Präsent für die Dienste um den Verein. Außerdem wurde an diesem Abend noch Anton Schiefele für seine 50-jährige Treue zum Verein mit einer Urkunde und einer Anstecknadel geehrt.

