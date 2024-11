Trend folgen und Trend setzen: Herbstausstellung der Stadl-Galerie Pilz

An zwei Novemberwochenenden veranstaltet die Stadl-Galerie Pilz in Mindelzell ihren traditionellen Herbstmarkt. Der Titel „Kunst und Kunsthandwerk“ verweist auf die zwei Schwerpunkte des Angebots: zum einen auf die kunstvoll gestaltete Gebrauchskeramik, zum anderen auf die Skulpturen und künstlerisch modellierten Deko-Artikel von Stefan und Andrea Pilz. Es gehe ihm und seiner Frau Andrea um beides, meint Stefan Pilz beim Pressegespäch: Dem Trend folgen und einen neuen Trend setzen. Was gerade gefragt ist, wohin der Trend weist, dem passt sich das Keramikatelier an. Besonders gefragt seien derzeit, so Stefan Pilz, kleine und tiefe Teller für den Salat oder die kleine Nudelportion.

