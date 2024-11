Plötzlich brennen Mülltonnen in Langenhaslach

Am Freitag, gegen 15.49 Uhr, wurde der Polizei eine unbekannte Rauchentwicklung an einem alten Handwerksbetrieb im Neuburger Ortsteil Langenhaslach gemeldet. Vor Ort konnten dann zwei brennende Mülltonnen festgestellt werden, berichtet die Polizei. Das Feuer begann, bereits auf ein nahegelegenes Gebäude überzugreifen. Jedoch konnte durch die schnell eingreifende Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden. Es entstand am Gebäude ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Brandursache ist bis dato noch unbekannt. Die Feuerwehr Langenhaslach sowie umliegende Feuerwehren waren mit etwa 50 Personen im Einsatz. (AZ)

Langenhaslach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mülltonne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis