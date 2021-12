Die Grabgebühren in Münsterhausen werden erhöht

Plus Was Münsterhausen bei den Friedhofsgebühren plant und für welchen Zeitraum die neue Regelung gelten soll.

Die Gebühren der Bestattungseinrichtungen des Marktes Münsterhausen sollen im neuen Jahr auf Grundlage der Gebührenkalkulation für 2022 bis 2025 des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband angepasst werden. Das bedeutet, dass Grab- und Bestattungsgebühren teils erhöht werden. Der Marktrat brachte jetzt die entsprechenden Details auf den Weg.