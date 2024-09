Die Münsterhauser Kita-Planung ist einen Schritt weiter

Nach der Sommerpause haben sich die Münsterhauser Marktgemeinderäte wieder zur ersten Sitzung zusammengefunden. Und diese hatte es direkt in sich. Nachdem die Anwesenden den Weg für den Neubau eines Norma-Marktes in der Edelstetter Straße freigemacht hatten, befassten sie sich mit weiteren Neubauprojekten. So stand unter anderem neben der Billigung der Vorplanung zum Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung auch eine Bebauungsplanänderung für das Gewerbegebiet Nord auf der Agenda. Es gab also viel zu besprechen.

