E-Scooter-Fahrer ist unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am vergangenen Freitag, um 14.28 Uhr führten Beamte der Polizei Burgau eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Münsterhausen durch. Dabei wurde laut Polizei beim 24-jährigen Führer eines E-Scooters Alkoholgeruch wahrgenommen. Des Weiteren konnte er laut Polizei keine gültige Pflichtversicherung für seinen E-Scooter vorweisen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Verkehrsstraftat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch einen verständigten Arzt in den Räumen der PI Burgau durchgeführt. Der Fahrzeugführer erhielt eine Strafanzeige nach dem Strafgesetzbuch, berichtet die Polizei abschließend. (AZ)

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkoholeinfluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis