Erfolgreiches Herbstfest in Münsterhausen begeistert Groß und Klein

Bei traumhaftem Herbstwetter fand vor Kurzem der traditionelle Kleintierhauptmarkt mit Herbstfest in Münsterhausen statt. Der Kleintierzuchtverein und der Obst- und Gartenbauverein luden gemeinsam zu einem erlebnisreichen Festtag ins Vereinsheim in der Hagenrieder Straße ein, und viele Besucher folgten der Einladung. Bestes „Herbstfest-Wetter“ sorgte schon am Vormittag für eine besonders einladende Atmosphäre. Schon am frühen Morgen herrschte reges Treiben auf dem Gelände. Beim Kleintiermarkt wurden zahlreiche Geflügelarten, Kaninchen, Tauben und Ziervögel ausgestellt und angeboten. Tierfreunde nutzten die Gelegenheit zum Austausch, Kauf und Verkauf. Parallel dazu lockte das Herbstfest mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Vor allem die kleinen Gäste kamen auf ihre Kosten. Beim Ponyreiten, Kinderschminken und Saftpressen konnten sie den Herbst hautnah erleben und aktiv mitgestalten.

Auch für Erwachsene hatte das Fest einiges zu bieten: Eine Schau bedrohter Haustierrassen informierte über die Bedeutung der Erhaltung alter Nutztierrassen. Großen Andrang gab es beim Schätzspiel „Wie schwer sind die Schafe?“, dessen Sieger mit fünf Kilogramm Angus-Rindfleisch belohnt wurde. Die Kürbisausstellung mit kreativen Rezeptideen und dem Verkauf von Saatgut für das nächste Gartenjahr rundete das Angebot ab. „Ein wirklich tolles Fest mit super Stimmung, alles lief so, wie wir uns es gewünscht hatten.“, sagte Elli Schmid, Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Münsterhausen. Auch Moritz Ebner, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, zog ein durchweg positives Fazit. Mit seinem bunten Mix aus Tradition, Tierliebe, Familienfreundlichkeit und diesem wundervollen Herbstwetter bleibt der Kleintierhauptmarkt mit Herbstfest ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender von Münsterhausen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!