Generationswechsel beim SV Münsterhausen-Tennis

Tobias Biberacher, 1. Vorsitzender des SV Münsterhausen bei der offiziellen Verabschiedung von Alois Alt (rechts). Foto: Verein

Nach beeindruckenden 44 Jahren an der Spitze der Tennisabteilung des SV Münsterhausen hat Alois Alt Ende Mai die Leitung abgegeben. Bei der Neuwahl wurde die neue Führung einstimmig gewählt. Damit endet eine Ära, die das Vereinsleben maßgeblich geprägt hat. Alois Alt übernahm die Leitung der Abteilung im Jahr 1981, als diese noch in den Anfängen steckte. Unter seiner Führung wurden 1986 die ersten zwei Sandplätze gebaut, was die Grundlage für einen geregelten Spielbetrieb schuf. Bereits ein Jahr später folgte der Bau des Tennisheims – ein Gemeinschaftsprojekt, das den Zusammenhalt im Verein deutlich zeigte. Ein besonderes Highlight war die feierliche Einweihung der Anlage im Juli 1988, bei der zahlreiche Ehrengäste, darunter MdB Dr. Theo Waigel und Landrat Dr. Georg Simnacher, anwesend waren. Bereits 1989 trat erstmals eine Herrenmannschaft zur Verbandsrunde an, was den sportlichen Grundstein legte. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Abteilung zu einer festen Größe im regionalen Tennisgeschehen. Mannschaften in allen Altersklassen – von Bambini über Damen und Juniorinnen bis zu den Herren 60 und 65 – nahmen regelmäßig am Spielbetrieb teil. Mehrfach gelang der Aufstieg in höhere Spielklassen, zuletzt 2023 mit den Herren 65 in die Landesliga. Auch baulich wurde unter Alts Leitung kontinuierlich investiert. Es wurde eine automatische Beregnungsanlage installiert, das Tennisheim mehrfach modernisiert – zuletzt 2024 mit der Sanierung des Duschbereichs und 2025 mit einer Dachsanierung. Bei der Übergabe bedankte sich Alois Alt für die jahrzehntelange Unterstützung: „Ich möchte mich bei allen Weggefährten für die gute Zusammenarbeit bedanken, ebenso bei meiner Frau Monika für ihre Unterstützung. Mein Dank gilt auch allen Mitgliedern, die mir zur Seite standen – ohne diese Unterstützung wären wir heute nicht da, wo wir sind.“

