Kinder binden bunte Kräuterbuschen für Mariä Himmelfahrt

Ein farbenfrohes Bild bot sich im Vereinsheim der Kleintierzüchter: Bunte Sommerblumen, duftende Kräuter und strahlende Kinderaugen standen im Mittelpunkt, als der Obst- und Gartenbauverein Münsterhausen zum Kräuterbuschen binden einlud. Die Aktion fand im Rahmen des Ferienprogramms statt und lockte zahlreiche Familien an. Auf langen Tischen lagen Johanniskraut, Schafgarbe, Minze, Kornähren und Sonnenblumen bereit. Unter Anleitung der Vereinsmitglieder banden die Kinder mit viel Begeisterung ihre eigenen Sträuße. „Wir wollen den Kindern zeigen, wie wertvoll unsere Natur ist – und diese alten Bräuche lebendig halten“, erklärte Organisator Moritz Ebner. Viele der kleinen Teilnehmer waren sichtlich stolz, als sie ihre fertigen Buschen präsentieren konnten.

Auch Bürgermeister Erwin Haider besuchte die Veranstaltung. „Das ist gelebte Tradition und ein tolles Ferienprogramm – danke an alle, die mitgeholfen haben!“, lobte er. Einen eigenen Strauß durfte er ebenfalls mit nach Hause nehmen. Das Binden von Kräuterbuschen ist ein jahrhundertealter Brauch, der besonders in Süddeutschland gepflegt wird. Dass dieser Brauch auch heute noch lebendig ist, zeigte die Resonanz in Münsterhausen. Besonders erfreut waren die Verantwortlichen über die große Zahl junger Familien. „Wenn die Kinder Traditionen kennenlernen, tragen sie sie vielleicht eines Tages selbst weiter“, so Ebner. Am Ende des Nachmittags lagen zahlreiche duftende Sträuße bereit – jeder für sich ein Unikat.

Der Obst- und Gartenbauverein Münsterhausen bewies mit dieser Aktion einmal mehr, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für das Dorfleben ist. „Ohne unsere Helferinnen und Helfer wäre ein solches Programm nicht möglich“, betonte der Vorstand zum Abschluss. Mit zufriedenen Gesichtern und bunten Kräuterbuschen in den Händen traten die Kinder den Heimweg an – und machten deutlich, dass alte Bräuche auch in der jungen Generation noch Zukunft haben.

