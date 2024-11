Kollision an Kreuzung in Münsterhausen

Gekracht hat es am Sonntagnachmittag in Münsterhausen. Laut dem Bericht der Polizei war ein 68-Jähriger mit einem Kleinbus auf der Edelstetter Straße in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung zur Thannhauser Straße missachtete er laut Polizei die Stoppstelle und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw kam. Beide Fahrzeuge wurden stark durch den Zusammenprall beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

