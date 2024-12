Münsterhausen stellt sich in internationalen Kontext

Wo bitte geht’s nach Sydney? Wie weit ist es nach Kapstadt? Und wie weit muss ich zum Karneval in Rio fahren? Diese Fragen brauchen sich Besucher des neuen Münsterhauser Richtungspfostens nicht mehr stellen. Die neue Attraktion befindet sich zwischen Münsterhausen und Reichertsried und lässt sich gut über den Wanderparkplatz am „Eisernen Kreuz“ erreichen. Der internationale Wegweiser gesellt sich zu den Schildern der bestehenden Wander- Spazier- und Radangebote in und um Münsterhausen.

Moritz Ebner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Münsterhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kapstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis