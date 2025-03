Münsterhausen: Über die neue Kita wird erneut im Gemeinderat diskutiert

In der aktuellen Marktgemeinderatssitzung stand die Billigung der Entwurfsplanung für den Neubau der Kindertagesstätte im Viehweidweg auf der Agenda. Obwohl Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh bereits in der letzten Sitzung im Februar zur Eile mahnte, um den Zeitplan nicht zu gefährden und um mögliche Fördergelder rechtzeitig beantragen zu können, stand in der jüngsten Sitzung im März nach einer langen Diskussion die Entscheidung: Punkt vertagt. Den anwesenden Räten bereiteten die zu erwartenden Kosten von rund acht Millionen Euro zu große Bauchschmerzen, um die Zustimmung zu erteilen.

Moritz Ebner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Münsterhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktgemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis