Neue Einrichtung für Kinderbetreuung nimmt Gestalt an

Die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs wurden jetzt vorgestellt. Welche Themen in der Marktgemeinderatssitzung wichtig waren.

Bürgermeister Erwin Haider eröffnete die letzte Marktgemeinderatssitzung 2023 ausnahmsweise mit Tagesordnungspunkt drei. Der öffentlichen Sitzung war bereits ein nichtöffentlicher Teil vorausgegangen. Themenschwerpunkte waren die Genehmigung neuer Kiesabbauflächen, Verkehrssicherheit, die Rechnungsprüfung 2022 und der Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung.

Die Planungen zum Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung nördlich der Grundschule nehmen weiter Konturen an. Haider präsentierte den Räten die Ergebnisse des Architektenwettbewerbes. Durchsetzen konnte sich der Vorschlag eines Architekturbüros aus München. Besonders überzeugten der verhältnismäßig kleine Grundriss, der niedrigere Baukosten zur Folge haben wird, sowie die ebenerdigen Nutzflächen für den Kindergarten. „Wirtschaftlich gesehen ist das eine absolute Top Entscheidung“, freut sich Haider. Im nächsten Schritt werden mit den drei Bestplatzierten aus dem Architektenwettbewerb Verhandlungsgespräche geführt. Haider ist zuversichtlich, dass zeitnah eine gute Lösung gefunden werden wird.

In Münsterhausen ist eine Kiesabbaufläche geplant

Die Firma Franz Kaiser GmbH plant am südlichen Ortsrand eine Erweiterung der Kiesabbaufläche. Auf einer Fläche von rund 7 Hektar soll in den nächsten gut 20 Jahren Kies gefördert werden. Der sogenannte „Bereich Eiermähder“ ist im Regionalplan Donau-Iller bereits als Vorrangfläche für den Kiesabbau gekennzeichnet. Die Landschaftsarchitektin Kathrin Ratzinger von der Firma R. Baldauf Landschaftsarchitekten erläuterte die Pläne den anwesenden Marktgemeinderäten, die nach kurzer Beratschlagung, dem Vorhaben die Zustimmung erteilten.

Anschließend stand die Verkehrssituation an der Kreuzung der Hagenrieder Straße mit er ehemaligen Staatsstraße am nördlichen Ortsrand auf der Agenda. Haider wies darauf hin, dass in der Vergangenheit mehrfach teilweise schwere Unfälle passiert wären. Abhilfe würde seiner Meinung nach eine Verkehrsinsel im östlichen Kreuzungsbereich schaffen. Auf Grund der angespannten Haushaltssituation wurde eine Entscheidung allerdings vertagt.

Danach stellte der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Thomas Huber, die am 17.11.23 durchgeführte örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2022 vor. Laut Huber gab es keine Beanstandungen. Lediglich außerplanmäßige Ausgaben im niedrigen sechsstelligen Bereich waren von den Anwesenden nachträglich zu genehmigen.

