Shakespeares Hamlet gastiert in Münsterhausen

Auf dem Münsterhauser Dorfplatz wird eine Freilichtbühne eingerichtet. Rund 300 Personen sind von den Vorstellungen des Theaters für die Jugend begeistert.

Theaterzeit in Münsterhausen: Rund 300 Personen besuchten die Nachmittags- und Abendvorstellung der Theatergruppe Theater für die Jugend, die im Rahmen der Projektförderung „Land.Gemeinsam.Gestalten“ des Amtes für ländliche Entwicklung in Schwaben zu Gast war. Hierzu wurde eigens eine kleine Freilichtbühne auf dem Dorfplatz hinter der Grundschule aufgebaut. Alle Beteiligten zogen ein positives Fazit und waren mit der Veranstaltung hochzufrieden.

Zur Nachmittagsvorstellung „Heinzelmännchen“ waren die kleinsten Einwohner und Einwohnerinnen Münsterhausens geladen. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sie zuerst beim extra vorgefahrenen Eiswagen eine Abkühlung genießen und anschließend die Vorführung der Theatergruppe ansehen. Es wurde viel gelacht, gejubelt und geklatscht. Für die Kinder war das Theater sicher ein Highlight im Jahresprogramm der Marktgemeinde.

Abends stand dann „große Kultur“ auf dem Programm. Mit einer modernen Interpretation des Shakespearestücks Hamlet fesselte die Theatergruppe das Publikum. Die sieben Akteure spielten das Stück, ohne die Bühne zu verlassen. Sämtliche Rollen- und Kostümtausche fanden am Bühnenrand unter den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer statt. Zudem verzichtete die Gruppe auf eine aufwendige Bühneninszenierung, sondern vertraute allein auf die Wirkkraft der Schauspieler. Das Publikum konnte sich so intensiver mit den Rollen identifizieren und war hautnah bei dem Stück, welches von Machtspielen, Familiendramen und letztendlichen Racheakten handelt, dabei.

Das Münsterhauser Publikum ist begeistert

Der Erfolg, den das Publikum mit minutenlangen stehenden Ovationen honorierte, gibt der Theatergruppe recht. Es war eine rundum gelungene Aufführung. „Es war fantastisch. Das Publikum und die Organisation in Münsterhausen waren einfach wunderbar. Es zeigt sich, dass auch das ganz große Theater auf dem Land für viel Begeisterung sorgt. Einen herzlichen Dank an das Organisationsteam um Erwin Haider und das ALE“, zeigten sich die Verantwortlichen der Gruppe Simone Sommer und Mario Eick begeistert.

Zu Beginn der Abendvorstellung ergriff Christian Kreye, leitender Baudirektor des Amts für ländliche Entwicklung in Schwaben, das Wort. Er freute sich, dass die Land.Gemeinsam.Gestalten-Bayerntour in Münsterhausen haltmachte. Seiner Erfahrung nach werden die Weichen für die Zukunft dort gestellt, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger, weit über die persönlichen Interessen hinaus, aktiv für die Belange ihrer Heimat einsetzen. Die Marktgemeinde Münsterhausen um Bürgermeister Erwin Haider beweise dies seit vielen Jahren erfolgreich. Mit der Dorferneuerung und dem Gemeindeentwicklungskonzept mit Vitalitätscheck stellen sich die Münsterhauser diesen Zukunftsprojekten und daher sollten sie mit der Beteiligung an der Bayerntour belohnt werden.

Für das leibliche Wohl und den reibungslosen Ablauf sorgten die Theaterfreunde Münsterhausen, die mit viel Engagement einen perfekten Rahmen für den Theatertag geschaffen haben. Bürgermeister Erwin Haider, auch Vorsitzender der Theaterfreunde Münsterhausen, bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren herausragenden Einsatz. Zum Ende der Nachmittags- und Abendveranstaltung sammelte er mit seinem Hut Spenden, die dem Bau einer Tischtennisplatte auf dem Spielplatz hinter der Grundschule allen Einwohnern der Marktgemeinde zugutekommen soll. Somit hat die Land.Gemeinsam.Gestalten-Bayerntour auch einen Mehrwert für alle „Nicht-Theaterfans“ der Marktgemeinde.