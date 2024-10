So sieht die Planung für den Norma-Markt in Münsterhausen aus

Auf der Tagesordnung der letzten Marktgemeinderatssitzung in Münsterhausen standen unter anderem die Themen Windenergieanlagen südwestlich von Hagenried, die Änderung des Flächennutzungsplans für den Neubau des Lebensmittelmarktes in der Edelstetter Straße und die Genehmigung des Faschingsumzugs mit Partyabend.

Ein Thema der Sitzung war die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes an der Edelstetter Straße. Die anwesenden Gerhard Glogger von Glogger Architekten in Balzhausen und Josef Lerach, Expansionsleiter der Firma Norma, erläuterten den aktuellen Planungsstand und gingen auf die wesentlichen Punkte aus dem neugestalteten Flächennutzungsplan ein. Der Markt umfasst insgesamt über 2.000 Quadratmeter Fläche und gliedert sich in rund 1.200 Quadratmeter Verkaufsfläche, 800 Quadratmeter Getränkemarkt und rund 200 Quadratmeter Metzger- und Bäckereifläche. Anschließend standen die Herren den Marktgemeinderäten für Fragen zur Verfügung.

Das Thema Windenergie beschäftigt die Marktgemeinderäte bereits seit mehreren Jahren. Im Regionalplan Donau-Iller werden geeignete Gebiete hierfür gelistet. Mehrfach haben die Räte darauf hingewiesen, dass sie sich prinzipiell eine Installation von Windenergieanlagen im östlichen Gemeindegebiet vorstellen könnten. Die dort ausgewiesenen Flächen im Regionalplan wurden mit jeder Überarbeitung weniger. Bis schließlich, Stand heute, ein Bau von solchen Anlagen im Osten nur schwer zu realisieren sein wird.

Eine Fläche zwischen Hagenried und Edelstetten spielt eine wichtige Rolle

Nach wie vor ein Vorranggebiet soll eine Fläche zwischen Hagenried und Edelstetten bleiben. Dieses Gebiet war bereits seit Beginn der Planung als besonders geeignet angesehen worden. Jetzt können sich die Anrainergemeinden, aber auch Privatpersonen, mit Stellungnahmen zu den Planungen äußern. Im Rahmen der sogenannten „Anhörung zur Teilfortschreibung der Windenergie des Regionalplans Donau-Iller“ bezieht auch die Marktgemeinde offiziell Stellung. Bürgermeister Erwin Haider hat die Inhalte der Stellungnahme den Anwesenden präsentiert. In dieser weist die Marktgemeinde nochmals ausdrücklich darauf hin, dass sie sich Windkraftanlagen südwestlich von Hagenried nicht vorstellen kann.

Diese würden mit einer enormen Belastung für die Einwohner einhergehen. Unter anderem führt die Gemeinde Bedenken beim Lärmschutz, die visuelle Dominanz, die Einschränkung der Erholungsräume und das Vorhandensein von Alternativflächen im östlichen Gemeindegebiet ins Feld. Die Planungen sehen vor, dass Anlagen bis rund 700 Meter an Wohngebiete heranreichen könnten. Martin Veit hat angekündigt, dass die Bürger in Hagenried bereits Stellungnahmen für den Versand vorbereiten. Eine zweite Anhörung für die Ausweisung von Vorrangflächen ist für 2025 geplant. Anschließend können entsprechende Bauplanungen voranschreiten.

Eine Anfrage der Faschingsfreunde wurde genehmigt

Genehmigt wurde die Anfrage der Faschingsfreunde Münsterhausen. Der Verein plant nächstes Jahr wieder ein Eventwochenende mit Partyabend und Nachtumzug. Die Veranstaltungen finden am 15. bzw. 16. Februar statt.

t.