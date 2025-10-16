Spannende Vereinsmeisterschaft beim SV Münsterhausen

Mitte September fanden auf der Tennisanlage des SV Münsterhausen die Finalspiele der diesjährigen Vereinsmeisterschaft der Tennisabteilung statt. Insgesamt 30 Teilnehmer aus den Altersklassen Herren, Jugend und Kinder nahmen an den Wettkämpfen von Juli bis September teil. Besonders der Finaltag war ein echtes Highlight: Zahlreiche Zuschauer fanden sich bei bestem Spätsommerwetter auf der Anlage ein, um die Endspiele zu verfolgen und die Finalisten zu unterstützen. Die tolle Atmosphäre wurde vom anschließenden Saisonabschlussfest des Vereins abgerundet, das in geselliger Runde mit Spielern, Familien und Tennisfreunden gefeiert wurde. Im Rahmen des Festes zog die Abteilungsleitung ein positives Fazit der abgelaufenen Saison. Alle drei gemeldeten Mannschaften – Herren 65, Herren 30 und Knaben 15 – erreichten einen respektablen Platz im vorderen Tabellendrittel ihrer jeweiligen Ligen. Dieses Ergebnis zeigt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Vereins und das engagierte Training der Spieler. Aufgrund der guten Resonanz und stetig steigenden Teilnehmerzahlen im Kinder- und Jugendtraining, ist die Meldung von zwei bis drei zusätzlichen Mannschaften im Spielbetrieb 2026 geplant. Ziel ist es, noch mehr Spielern die Möglichkeit zu bieten, aktiv am Wettspielbetrieb teilzunehmen. Der SV Münsterhausen blickt stolz auf eine erfolgreiche Saison zurück und freut sich auf ein weiteres Jahr mit viel Einsatz, Spaß und sportlichem Ehrgeiz auf dem Tennisplatz.

